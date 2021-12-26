Son Dakika | Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

Son Dakika | Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk hafif yaralandı.

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SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Köpeğin saldırısı sonucu ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynırları ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi.

Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti.

Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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