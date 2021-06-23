Son dakika haberi! "Sultangazi'de "kaza" caddesi; Haftada 4-5 kaza yaşanıyor

Son dakika haberi... SULTANGAZİ Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan kazalar kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan kazalar kameralara yansıdı. En son hızla gelen bir aracın sıkıştırdığı hafif ticari araç yoldan çıkıp, önce ağaca ardından trafik lambasına çarptı. Esnaf, kazalara sürücülerin trafik kurallarına uymamalarının neden olduğunu öne sürerek, cadde üzerinde haftada 4-5 kaza meydana geldiğini bildirdi.

Sultangazi'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki Cebeci Şehir Parkı yakınında yaşanan kazalar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, yasak olan noktadan dönüş yaparak, trafiği ve canlarını tehlikeye atıyor. Sık sık trafik kazalarının yaşandığı caddede geçen hafta 2'si polis 3 kişinin yaralandığı kaza meydana geldi. Son olarak da 13 Haziran Pazar günü, saat 04.00 sıralarında başka bir aracın sıkıştırdığı öne sürülen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkıp, önce ağaca, ardından da trafik lambasına çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aynı yöndeki başka aracın sıkıştırdığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıyor. Orta refüjdeki ağaca ve trafik lambasına çarparak, duruyor. Bir süre bekledikten sonra aracından inen sürücünün yardımına çevredekiler koşuyor.

"BURADA YATIR YOK KURALLARA UYMAMA VAR"Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde iş yerleri olan esnaf, sürücülerin trafik kurallarına uymadığı için kazaların yaşandığını ileri sürdü. Esnaf Murat Kaymak, "Esentepe Mahallesi'nden gelen araçlar, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne bağlanıyor. Cebeci yönünden gelen araçlar için ise burası ters dönüş oluyor, sola dönüş yasak. Ama Cebeci tarafından gelen araçlar, buradan sola dönmek istediklerinden ister istemez yavaşlıyorlar. Çünkü karşı taraftan gelen araçlar da oluyor. Ona istinaden arkadan gelen araçlar, dönüşe yasak olan yerden dönmek isteyen araçlara çarpıyorlar. ve ışık olmadığı için karşı yönden gelen araçlar da buradan geçen arabalara çarpabiliyor. Burada dönüş yasak. Buna rağmen sürücüler kural ihlali yapıp dönüş yapıyor ve sık sık kaza yaşanıyor. Sürekli trafik kazalarının yaşanmasından dolayı vatandaşlar sosyal medyada,'Buranın altında yatır var, türbe var, önemli biri yatıyor' yorumları yapıyorlar. Ama burada yatır falan yok. Tamamen insanların kurallara uymamasından dolayı gelişen trafik kazaları. Haftada dört beş, bazen günde 2 ya da 3 trafik kazası yaşanıyor. Yetkililerden rica ediyoruz, gerekirse tümsek yapsınlar, ya da EDS koysunlar" diye konuştu.

"İLK YARDIMIN NASIL YAPILDIĞINI ÖĞRENDİM"Yaşanan trafik kazaları nedeniyle ilk yardım müdahalesinin nasıl yapıldığını, çevre güvenliğinin nasıl alındığını öğrendiğini söyleyen Kaymak, "Ben burada esnafım. Sık sık yaşanan kazalardan dolayı trafik polisi ve sağlık çalışanı gibi davranır olduk. İlk müdahale yapmayı öğrendik. Arabanın, çevrenin güvenliğini almayı öğrendik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Cebeci Şehir Parkı mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı