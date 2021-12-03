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Son dakika... Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de Kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de Kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından seyir halinde iken cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, genç yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişinin kamyonet kasasında hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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