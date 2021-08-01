SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
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SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.

Sultangazi'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı. Bir başka asker uğurlamasında ise konvoya katılan araç sürücülerin, seyir halindeyken zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü.

KORNAYA BASARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜ

Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYU YOLU KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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