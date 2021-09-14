Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞMÜŞTÜ; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞMÜŞTÜ; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SULTANGAZİ'de sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı.

SULTANGAZİ'de sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi. İ.H.H., isimli kişi havai fişekleri kardeşinin asker uğurlaması için havai fişek patlatan ve yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, dün İ.H.H. isimli kişi başta olmak üzere, olay yerinden ayrılan konvoyda olduğu tespit edilen 4 kişi de aynı gün yakalanırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalan şüpheliler, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞMÜŞTÜ; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞMÜŞTÜ; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü

Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü

 Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ

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Haber: Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞMÜŞTÜ; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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