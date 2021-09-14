SULTANGAZİ'de sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi. İ.H.H., isimli kişi havai fişekleri kardeşinin asker uğurlaması için havai fişek patlatan ve yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, dün İ.H.H. isimli kişi başta olmak üzere, olay yerinden ayrılan konvoyda olduğu tespit edilen 4 kişi de aynı gün yakalanırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalan şüpheliler, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri