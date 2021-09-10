Son Dakika | Sultangazi'de annesini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Sultangazi'de annesini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası

Son Dakika | Sultangazi'de annesini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sultangazi'de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Cem Bayır, yargılandığı davada 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Cem Bayır, yargılandığı davada 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de 28 Ağustos 2020 tarihinde annesi Hediye Bayır'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cem Bayır'ın davası karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı davanın karara bağlanacağını belirterek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cem Bayır, "İnsafınıza kalmıştır" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır'ı 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Bayır'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek akrabayı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı! O anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı! O anlar kamerada
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Derya Şensoy Melisa Şenolsun Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Sultangazi'de annesini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:10:27. #1.16#

title