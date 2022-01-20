Son dakika: SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili aynı binada yaşayan iki kişi gözaltına alındı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın çatı katında yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi alevlerin arasında kaldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu kişiyi çatı katında ölü halde buldu. Yangında can veren kişinin cesedi için olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİNADA YAŞAYAN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BİNADAN ÇIKTIKLARI ANLAR KAMERADA

Görüntü dökümü:

-Çıkarılan cesetten görüntü

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