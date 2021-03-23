Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ

23.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:15

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASultanbeyli'de akşam saatlerinde otobüs tamirhanesinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otobüs tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan binalara sirayet etmeden ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemşettin Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde bulunan otobüs tamirhanesinde çıktı. Tamirhanede bulunan konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otobüslerini tamire getiren araç sahipleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Kurtköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alevler çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Alevli bir şekilde yanan konteyner çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Tamirhaneye otobüsünü getiren Gültekin Şanlı, "Otobüsle geldim tamire girecektim. Bir anda girmek istedim gümleme geldi. Yangın çıktı giremedim arabayı ileriye aldım." dedi.

Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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