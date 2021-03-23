Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE OTOBÜS TAMİRHANESİNDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otobüs tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan binalara sirayet etmeden ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemşettin Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde bulunan otobüs tamirhanesinde çıktı. Tamirhanede bulunan konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otobüslerini tamire getiren araç sahipleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Kurtköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alevler çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Alevli bir şekilde yanan konteyner çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Tamirhaneye otobüsünü getiren Gültekin Şanlı, "Otobüsle geldim tamire girecektim. Bir anda girmek istedim gümleme geldi. Yangın çıktı giremedim arabayı ileriye aldım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı