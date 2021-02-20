Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim
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Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim

20.02.2021 20:44 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:57
Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında lokanta, market, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında  lokanta, market, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşan'ın  gözetiminde gerçekleştirildi. 

İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu hafta sonu da hem sokağa çıkma kısıtlamasının hem de gerekli koronavirüs denetimlerinin yapılması için ekiplerimiz görevlerinin başındadır. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 20 Ağustostan bugüne kadar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezince 2 bin 838 adet ihbar gelmiş, bu ihbarların yüzde 100'ü incelenerek sonuçlandırılmıştır. Bunlara ilaveten 31bin 258 işyeri denetimi, 218 bin 385 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 249 bin 643 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir" dedi. 

TOPLAM 11 MİLYON 250 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI 

Denetimlerde bugüne kadar 11 Milyon 250 bin liralık idari para cezası uygulandığını ifa eden Kubilay, "İzolasyon altın da olması gerekirken bu tedbirlere uymayan yaklaşık 150 kişi hakkında ise gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Sultanbeyli ilçemizde şu anda koronavirüs vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde, tabi bu iyimser tabloyu devam ettirebilmemiz için hep beraber kurallara kesinlikle uymak zorundayız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler ivedilikle yapılmakta ve yapılacaktır. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızdan ricamız tüm zamanlarda olduğu gibi getirilen kurallara titizlikle uymalarıdır" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul
Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim
Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim
Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim
Sultanbeyli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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