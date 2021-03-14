Sultanbeyli'de kahvehaneye koronavirüs baskını kamerada
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Sultanbeyli'de kahvehaneye koronavirüs baskını kamerada

14.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:38

SULTANBEYLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehanede yapılan denetimlerde 28 kişiye toplam 97 bin 132 lira para cezası kesildi.

SULTANBEYLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehanede yapılan denetimlerde 28 kişiye toplam 97 bin 132 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir kahvehaneyi denetledi. Sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde masada oyun oynandığı tespit eden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 28 kişiye her birine 3 bin 469 liradan toplamda 97 bin 132 lira para cezası kesti.

 


Sultanbeyli'de kahvehaneye koronavirüs baskını kamerada
Sultanbeyli'de kahvehaneye koronavirüs baskını kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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