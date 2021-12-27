Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

? SULTANBEYLİ'de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 34 EGR 242 plakalı Furkan Akbulut yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 67 EU 821 plakalı Hasan Tüysüz yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ile kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücü Hasan Tüysüz'ü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Tüysüz'ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Tüysüz'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yaralılardan Yasin Akbulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin bir anda kontrolden çıkarak karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobilin metrelerce savrulduğu görülüyor.