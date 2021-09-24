Son dakika... Sultanbeyli'de evin çatısında yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Sultanbeyli'de evin çatısında yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
Son dakika... Sultanbeyli'de evin çatısında yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Sultanbeyli'de bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sultanbeyli'de bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'taki iki katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını soğutma çalışması sürüyor.

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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