Son dakika... Süleymanpaşa Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Bir son dakika haberine göre Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hastane, kamu binalarının girişleri, toplu taşıma durakları ve pazaryerlerini dezenfekte ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hastane, kamu binalarının girişleri, toplu taşıma durakları ve pazaryerlerini dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında, şehir merkezindeki otobüs durakları özel solüsyonlarla arındırılıyor.

Vatandaşların yoğun kullandıkları durakların yanı sıra semt pazarlarının kurulduğu cadde ve sokaklar, kamusal alanlar, resmi kurumların girişleri de dezenfekte edilerek vatandaşların, esnafın ve kamu çalışanlarının salgından etkilenmemeleri için gerekli önlemler alınıyor.

Ekiplerin dezenfeksiyon çalışmalarının salgın tehdidi ortadan kalkana kadar sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman