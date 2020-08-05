Son Dakika: Sudan, Hedasi Barajı görüşmelerinden endişeli Son dakika haberleri: Hedasi Barajı görüşmelerinin taraflarından Sudan, barajın doldurulmasıyla ilgili çıkan krizi çözmek için yapılan müzakerelerden endişe duyduğunu açıkladı.

Hedasi Barajı görüşmelerinin taraflarından Sudan, barajın doldurulmasıyla ilgili çıkan krizi çözmek için yapılan müzakerelerden endişe duyduğunu açıkladı.

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Güney Afrika Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanına yazdığı mektubunda, "Hedasi Barajı ile ilgili kaydedilen ilerleme ve mevcut müzakerelerin seyri konusunda ciddi endişeler duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya tarafının müzakereleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Abbas, bu durumun 23 Mart 2015 tarihinde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında imzalanan "İlkeler Bildirgesi"ne de ters olduğunu kaydetti.

Bakan Abbas ayrıca, barajın Sudan halkına ve çevreye de olumsuz etkisi olabileceği mesajını verirken barajın işletilmesiyle ilgili bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kolu Mavi Nil üzerinde inşasını sürdürdüğü ve bu ülke ile Mısır ve Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesi konusunda tıkanan müzakerelerde taraflar, görüşmelere yeniden başlamıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA