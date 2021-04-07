Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.