Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü
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Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü
Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü
Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü
Son dakika: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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