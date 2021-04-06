Son dakika... Sudan'dan İsrail kararı: Boykot yasasını taşıyan kanun kaldırılıyor

Son dakika haberi: Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdiğini duyurdu.

Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdiğini duyurdu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Trump'ın açıklaması sonrası Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini duyurmuştu. Sudan ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den Sudan'a ilk kez ocak ayında İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Sudan'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya gelmiş ve güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi. Söz konusu kanun, Sudan ile herhangi bir İsrailli kişi veya kuruluş arasında, şahsi veya kurumsal sözleşme yapılmasını yasaklıyordu. Kanunda İsrail'de şubeleri olan ulusal ve yabancı şirketlerle ilişki kurulmasına ve İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ya da topraklarından transit geçişine de izin verilmiyordu.

ANLAŞMA BEYAZ SARAY'DA İMZALANMIŞTI

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın imzaları 15 Eylül'de Beyaz Saray'da atılmıştı. İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atan ülkeler arasında BAE, Bahreyn, Mısır, Fas, Ürdün,Umman ve Suudi Arabistan yer almıştı.

- Sudan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı