Son Dakika | Sudan'daki sellerde can kaybı 51'e yükseldi
Son dakika haberi... Sudan'da 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e çıktığı bildirildi.
Sudan'da 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e çıktığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, cumartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ülke genelinde sellere yol açtı.
Kuzey Darfur eyaletine bağlı Keb-Kebiye bölgesindeki yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.
Sel nedeniyle yaklaşık 7 bin ev yıkılırken binlerce kişi de evsiz kaldı.
Kuzey Darfur eyaleti yönetimi, ulusal ve uluslararası kuruluşlara selden etkilenenlere destek verilmesi çağrısı yaptı.
Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardı.
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Kaynak: AA