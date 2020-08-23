Son dakika! Sudan'da uçak kazası 7 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Sudan'da havalimanından kalkış yapan çift motorlu nakliye uçağı yere çakıldı.
23.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:33
Sudan'da havalimanından kalkış yapan çift motorlu nakliye uçağı yere çakıldı. Uçakta bulunan 8 kişiden 7'sinin kazada hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan'ın başkenti Juba'daki havalimanından kalkış yapan nakliye uçağı yaklaşık 10 dakika sonra yere çakıldı. Uçakta 3 mürettebatın, 5 de yolcunun bulunduğu; kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada kurtulan kurtulanın bir yolcu olduğu kaydedildi. Sudanlı yetkililer, uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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Kaynak: DHA