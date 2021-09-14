Son dakika! Sudan'da sel felaketinde 84 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Sudan'da sel felaketinde 84 kişi hayatını kaybetti

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika! Sudan'da sel felaketinde 84 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sudan'da birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 84 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce ev hasar gördü.

Sudan'da birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 84 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce ev hasar gördü.

Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdulcelil Abdurrahim, yağmur döneminin başından bu yana Sudan genelinde 11 eyalette 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdurrahim, 8 binden fazla evin yıkıldığını, 27 binden fazla evin hasar gördüğünü kaydetti.

Sudan'da her yıl haziran-ekim ayları arasında etkili olan yağışlar, altyapı, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ciddi zarar veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yılki şiddetli yağışlardan 100 binden fazla kişi etkilendi.

Geçen yılki yağışlarda Sudan genelinde 3 ay acil durum ilan edilmiş, yarım milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde 100 binden fazla ev hasar görmüş, 138 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Bensu Soral Özge Özpirinçci
Spor Alper Yılmaz Ali Koç Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Miralem Pjanic Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Sudan'da sel felaketinde 84 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:43:02. #1.11#