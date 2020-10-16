Son dakika... Sudan'da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı
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Son dakika... Sudan'da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı

16.10.2020 02:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 02:08
Son dakika... Sudan'da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı

Son dakika haberler... Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli gruplarından Meslek Odaları Birliği (SPA), geçici hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli gruplarından Meslek Odaları Birliği (SPA), geçici hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

SPA'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın, geçiş hükümetinin şu ana kadarki performansına duyduğu meşru öfke, sokağa çıkma ve sıkıntısını ifade etme hakkını destekliyoruz. Devrimcilerimizi halkın özgürlük, barış ve adalet talepleri konusunda ciddiyetin sağlanması için 21 Ekim'de tavır almaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Bir yıl önce kurulduğundan bu yana krizler arttı. Hükümetin performansı zayıf ve endişe verici. Hayat şartları dayanılır gibi değil ve güvenlik sorunları devam ediyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, geçiş dönemi iktidarının çok geç olmadan durumunu değiştirmesi gerektiği vurgulandı.

SPA'nın, Sudan'da 1964'te askeri rejime karşı ilk ayaklanmanın gerçekleştirilmesinin yıl dönümünde gösteri çağrısı yapması dikkati çekti.

General İbrahim Abbud yönetimindeki askeri hükümet, 21 Ekim 1964'teki halk ayaklanmasıyla devrilmişti.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018 devriminin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talebiyle hükümete baskı kurmak için daha önce de ülke genelinde büyük çaplı protesto çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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