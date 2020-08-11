Son dakika... Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti
Son dakika haberine göre Sudan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 artarak 12 bin 33'e yükseldi.
11.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:34
Sudan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 artarak 12 bin 33'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 786 oldu.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 35 artışla 12 bin 33'e çıktı.
Kovid-19 tedavisi gören 6 bin 282 kişi de sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA