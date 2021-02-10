Son dakika! Sudan'da geçiş döneminin ikinci kabinesinde silahlı hareketlere 7 sandalye verildi

Sudan'da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümetinde, barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin temsilcilerine 7 sandalye ayrıldı.

Başbakan Abdullah Hamduk'un 8 Şubat'ta basın toplantısıyla duyurduğu 26 kişilik yeni kabinede, Devrimci Cephesi bünyesindeki silahlı hareketlerden isimler de yer aldı.

Geçiş döneminin ikinci hükümetinde, Adalet ve Eşitlik Hareketinden 2, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N), Sudan Kurtuluş Hareketi, Sudan İttifakı, Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği ve Sudan'ın doğusundaki grupları temsilen birer isim kabineye girdi.

Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim Muhammed Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığına, hareketin diğer üyesi Mutasım Ahmed Salih Toplumsal Kalkınma Bakanlığına atandı.

Malik Akkar'ın liderliğini yaptığı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünden Buseyne İbrahim Dinar Federal Yönetim Bakanlığına, Sudan Kurtuluş Hareketinden Muhammed Beşir Maden Bakanlığına, Sudan İttifakı Başkanı Hafız İbrahim Abdunnebi Hayvancılık Bakanlığına, Sudan Kurtuluş Güçleri Birliğinden Abdullah Yahya ise Bayındırlık Bakanlığına getirildi.

İstişarelerin ardından açıklanacak Eğitim ve Öğretim Bakanlığına ise Sudan'ın doğusundaki grupları temsil eden bir isim atanacak.

2024'te seçimlerin ardından asker yönetimi tamamen sivillere bırakacak

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından 17 Ağustos 2019'da askeri yönetim ile sivil koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalanmıştı.

Yeni hükümet, 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, geçiş hükümeti ve Devrimci Cephesi çatısı altındaki silahlı hareketler arasında imzalanan Barış Anlaşması uyarınca tesis edildi. Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu anlaşmaya yanaşmamıştı.?

Sudan'da 15 Şubat'ta ise yasama meclisinin oluşumunun tamamlanması bekleniyor.

Sudan'da Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Egemenlik Konseyi, hükümet ve yakında göreve başlayacak yasama meclisi olmak üzere 3 yönetim organı ayrıca taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu istişare mercii konumundaki Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi bulunuyor.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yanı sıra yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonundan 13 üye, çok sayıda silahlı hareketi bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi'nden 7 üye ve Doğu bölgesinden 2 temsilciden oluşuyor.

Sudan'da geçiş dönemi ortaklarının planladığı takvime göre, 2024 başlarında geçiş döneminin sonlanmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem