Son Dakika | Sudan'da feshedilen hükümet: Yeni Egemenlik Konseyi kurulması kararı darbenin uzantısı

Sudan'da ordu tarafından feshedilen hükümetin sözcüsü Hamza Belul, yeni Egemenlik Konseyi kurulmasının ülkedeki darbe uygulamalarının bir uzantısı olduğunu belirtti.

Belul, yaptığı yazılı açıklamada, "Egemenlik Konseyi kurma kararı, 25 Ekim'de başlayan darbe uygulamalarının uzantısıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Halkımız, darbeyi savmaya ve demokratik geçiş sürecini tamamlamaya muktedirdir. Bu karar (Yeni Egemenlik Konseyi kurulması), darbecilerle diyaloğu reddeden Özgürlük ve Değişim Güçleri koalisyonunun isabetli tutumunu teyit etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası yeni dönem

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla diyaloğu reddetmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, bu akşam yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Yeni Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Yargıtay Başkanı Abdülaziz Fethurrahman Abidin'in huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan'da askerin yönetime el koyması sonrası oluşan yönetim krizinin aşılması için kritik önemdeki konseyin kurulmasının ardından gözler yeni hükümetin oluşturulmasına çevrildi.

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