Son dakika... Sudan'da eski iktidar partisi Ulusal Kongre destekçisi 200 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Sudan'da hükümet karşıtı protestolarda devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre mensubu 200 kişi gözaltına alındı.

Sudan'da hükümet karşıtı protestolarda devrik lider Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre mensubu 200 kişi gözaltına alındı.

Sudan'da eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komiteden yapılan açıklamada, polisin dünkü gösterilerde Ulusal Kongre Partisinden 200 kişiyi "kaos çıkarma" suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski Baro Başkanı ve Hartum Üniversitesi hukuk profesörü Abdurrahman Halife de yer aldı.

Polisten yapılan açıklamada da protestocuların şiddeti nedeniyle 52 polisin yaralandığı bildirildi.

Sudan Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği ve İslami gruplar 29 Haziran'da hükümetin istifası talebiyle kitlesel gösteri çağrısı yapmıştı.

Ülke genelinde dün yapılan kitlesel gösterilerde, Nisan 2019'daki askeri darbeyle görevine son verilen eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanmasını ve devrimin gidişatının düzeltilmesini isteyen eylemciler, ülkedeki kötüleşen hayat şartlarının sorumlusu olarak gördükleri geçiş dönemi hükümetini istifaya çağırmıştı.

Yüzlerce protestocunun başkent Hartum'da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sarayına yürümek istemesi üzerine polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Güvenlik güçleri, Hartum'a çıkan köprü ve yolları kapatmış, askeri ve siyasi kurumlar önünde barikatlar kurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem