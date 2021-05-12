Son dakika... Sudan'da düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Sudan'da düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Sudan'da düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sudan'da 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybeden kişileri anmak için düzenlenen gösteride 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'da 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybeden kişileri anmak için düzenlenen gösteride 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 28 kişinin yaralandığı olaylar sonrası Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sudan Doktorlar Merkez Komitesi ise şehit ailelerinin öncülüğünde iftar yapmak üzere meydanda toplanan kişilere silah ve gaz bombaları kullanarak müdahale edildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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