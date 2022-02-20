Son dakika... Sudan'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 4 kişi öldü - Haberler
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Son dakika... Sudan'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 4 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Sudan'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 4 kişi öldü

Son dakika haberine göre Sudan'ın Abu Zabad kentinde düzenlenen düğünde, uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişi 4 kişinin ölümüne sebep oldu.

Sudan'ın Abu Zabad kentinde düzenlenen düğünde, uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişi 4 kişinin ölümüne sebep oldu.

Sudan'ın Korfodan bölgesinde yer alan Abu Zabad kentinde, düğün töreni faciayla bitti. Törende sevinç gösterisi olarak elinde uzun namlulu otomatik silahla havaya ateş açan bir kişi, 4 kişinin ölümüne neden oldu. Düğüne katılanlar tarafından çekilen görüntülerde, havaya ateş eden adamın silahı yere indirirken tetiğe basılı tutmaya devam ettiği görüldü.

Sudan'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir düğün töreninde de havaya ateş açılmasının ardından damat hayatını kaybetmişti. Olayın adından yetkililer, düğünlerde silah kullanımını yasaklamıştı. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düğün, Sudan, 3. Sayfa, Haberler

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