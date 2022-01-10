Son dakika... Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, dünkü gösterilerde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle beyin kanaması geçiren 16 yaşındaki bir göstericinin bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Ekim 2021'den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 63'e ulaştığı kaydedildi.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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