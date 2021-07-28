Son dakika... Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişi öldü
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Son dakika... Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişi öldü

Son dakika... Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sudan'ın güneydoğu ve batı bölgelerinde etkili olan yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın güneydoğu ve batı bölgelerinde etkili olan yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Sivil Savunma, Acil Durum ve Afet İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların ardından Mavi Nil Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sinnar eyaletinde yerleşim yerlerindeki suyun tahliyesinde zorluk yaşandığı belirtildi.

Sinnar'ın El-Avayda Ved el-iseyli bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu bir kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

Kuzey Darfur eyaletinde ise 2 kişi, şiddetli yağışların yol açtığı selde elektrik akımına kapılarak can verdi.

Sivil Savunma, Acil Durum ve Afet İdaresi, temmuz-eylül aylarında etkili olan yağmur mevsiminde, özellikle Nil Nehri'ne yakın bölgelerde oturanları, su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu geçen yıl 138 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla ev hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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