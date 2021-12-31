Suç örgütüne yönelik Aydın merkezli operasyonda 6 tutuklama - Haberler
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Suç örgütüne yönelik Aydın merkezli operasyonda 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli Diyarbakır ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik 29 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli Diyarbakır ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik 29 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı. 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Diyarbakır ve İzmir'de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'silahla iş yeri ve araç kurşunlama' 'darp' ve 'tehdit' ile 'uyuşturucu madde ticareti' yapıldığı bilgisi üzerine 28 Eylül'de çalışma başlattı. Yaklaşık 90 gün süren çalışmada teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 29 Aralık'ta Aydın, Diyarbakır ve İzmir'de 16 şüpheliye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aranan 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 79.63 gram metamfetamin, 5 kilo 870 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 65 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 42 adet 9 mm çapında fişek ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adileye sevk edilen şüphelilerden Vedat Demir, Tuncay Tekin, Cemil Cin, Bilal Buğdaycı, Levent Buğdaycı ve Batuhan Erdal tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Müsab Sari tutuksuz yargılanmak üzere, Mehmet I., Murat Ş. ve Mutlu Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.M.A., D.B., D.S. ile T.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Suç örgütüne yönelik Aydın merkezli operasyonda 6 tutuklama

Suç örgütüne yönelik Aydın merkezli operasyonda 6 tutuklama

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