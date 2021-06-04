Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisinde bulunabilecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 ayrı adrese baskın yapıldı. 12 ekip ve 40 personelin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 15 adet çeşitli şahıslar adına düzenlenmiş senet ile 34 adet boş senet, 6 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman ve bin 240 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.G. ve B.C.T. adlı iki kişi, tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı