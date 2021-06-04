Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisinde bulunabilecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 ayrı adrese baskın yapıldı. 12 ekip ve 40 personelin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 15 adet çeşitli şahıslar adına düzenlenmiş senet ile 34 adet boş senet, 6 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman ve bin 240 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.G. ve B.C.T. adlı iki kişi, tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polislere 'İlla sizi vurmam mı lazım?' diyen adama 1 yıl 12 ay hapis cezası
Polislere "İlla sizi vurmam mı lazım?" diyen adama 1 yıl 12 ay hapis cezası
İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Enes Ünal Mert Günok Okay Yokuşlu Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:53:38. #1.16#

title