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Son dakika: Suç makinesi jandarma kontrolünde yakalandı

Son dakika: Suç makinesi jandarma kontrolünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, basit yaralama ve silahla tehdit gibi 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan H.D.'nin ilçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratı üzerine harekete geçti. H.D.'nin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler H.D.'yi yakalayarak karakola götürdü. Burada alınan ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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