Son dakika! Su tasarrufuyla bahçelerine can veriyorlar Son dakika güncel haberi: Sarayönü ilçesinde Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin drenaj sisteminde toplanan yağmur ve yer altı suları okul bahçesindeki bitkilere can veriyor.

Sarayönü ilçesinde Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin drenaj sisteminde toplanan yağmur ve yer altı suları okul bahçesindeki bitkilere can veriyor.

Binanın temelini korumak için kurulan drenaj kuyularında biriken tahliye sularıyla okul bahçesinde bulunan 150'den fazla ağaç ve bitkiler sulanıyor.

Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Koyuncu, daha önceden kanalizasyona giden suları, kurdukları otomatik drenaj sistemiyle bahçe sulama suyuna çevirdiklerini söyledi.

Bu sayede su kaynaklarını koruyarak enerji tasarrufu sağladıklarını kaydeden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Suyun önemi her geçen gün artıyor. Biz de bu kaynağımızın boşa gitmesini istemedik. Kurduğumuz otomatik drenaj sistemiyle elektrik ve şebeke suyu kullanmadan bahçemizdeki tüm bitkileri suluyoruz. Su gelecektir. Kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Bir damla su kurtarsak kardır."

Kaynak: AA