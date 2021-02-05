Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

05.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:19
Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demre İtfaiye ekibi, Yaylakaya Mahallesi'nde vatandaşların su kuyusuna kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımı ile 15 metrelik kuyuya inen itfaiye eri, korkudan sürekli miyavlayan kediyi çıkardı. Vatandaşlar, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti. 


Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika! Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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