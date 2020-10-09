Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
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Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

09.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:35

- Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk düştüğü su kanalında boğularak hayatını kaybetti Gaziantep'te su kanalının kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk suya düşerek hayatını kaybetti.

- Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk düştüğü su kanalında boğularak hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te su kanalının kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk suya düşerek hayatını kaybetti.

Olay İslahiye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ayhan Muhammed, ailesinin çalıştığı tarlada bulunan su kanalının kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Muhammed'in suya düştüğünü gören anne ve babası kanala girerek Muhammed'i kurtarmaya çalıştı. Komşularının da yardımıyla sudan çıkartılan çocuk özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre suda kalan ve yoğun miktarda su yutan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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