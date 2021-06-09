Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu
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Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu

Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Sinop'a ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Sinop'a ulaştı.

İskele Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı törenle yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, küresel ısınmayla dünya genelinde su kaynaklarında azalma yaşandığını söyledi.

Suyun ve çevrenin değerinin çocuklara anlatılması noktasında yapılan her faaliyetin çok değerli olduğuna işaret eden Vali Karaömeroğlu, vatandaşlara da özellikle yaz aylarında suyun bilinçli kullanılması yönünde çağrıda bulundu.

Karaömeroğlu, suyun hayata eşit olduğunu vurgulayarak, "Suyumuzun değerini bilelim. Dünyada su kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde bilinçli su kullanımı çok önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Suyun yanında çevremiz de korumayı, temiz tutmayı ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Barış Ayhan da Sinop halkının su ve çevre bilinci konusunda duyarlı olduğunu belirterek, çocuklarında bu bilinçle yetişmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Daha sonra Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak tarafından Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Ayhan'a "su elçileri kahramanlık beratı" sunuldu.

Açılışı yapılan 2 gün Sinop'ta kalacak mobil tırda çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler verilecek.

Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu
Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu
Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu
Son Dakika | Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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