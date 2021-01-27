Son dakika: Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika: Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

27.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:30
Son dakika: Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yağış nedeniyle su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yağış nedeniyle su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Bacak, Küçükbostancı Mahallesi'nde yağış sonrası su dolan tünelden traktörüyle geçmeye çalıştı.

İlerleyemeyen Bacak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Suda boğulmamak için traktörün üstüne çıkan Bacak, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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