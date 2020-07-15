Son Dakika | STSO Meclis Başkanı Ünal: "15 Temmuz bir millet destanıdır"
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Son Dakika | STSO Meclis Başkanı Ünal: "15 Temmuz bir millet destanıdır"

Gelen son dakika haberlerine göre Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Son Dakika | STSO Meclis Başkanı Ünal:
15.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:52

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal yaptığı açıklamada, "15 Temmuz; ülkemize, demokrasiye, insan haklarına karşı yapılan kirli saldırının aziz milletimizin cesaret ve fedakarlığı karşısında alt üst olduğu gündür" dedi.

Başkan Ünal, "4 yıl önce bugün, demokrasiyi, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, milletimizin iradesini hiçe sayarak darbeye kalkışanlar; egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğunu unuttu. O hainler, bu aziz milletin Sarıkamış'tan Çanakkale'ye ülkenin dört bir yanında bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar nasıl savaştığını unuttu. Bu milletin asırlardır din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir arada ve barış içinde yaşamayı kendine düstur edindiğini unuttu. Vatan savunmasını merkezine koyan milletimiz yine aynı birlik ve bütünlükle bu hain kalkışmanın önünde çelikten bir duvar ördü. Milletimiz; bu şer odaklı ihanet şebekelerinin dün olduğu gibi bugün de, yarın da mutlak hezimete uğrayacağını tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz 2016'dan bu güne devletin çeşitli kademelerinde gizlenen FETÖ mensupları incelikle yürütülen operasyonlar sayesinde temizlenmiştir. Devletimizin bu alandaki yılmaz mücadelesi gerek kamusal alanda gerek iş dünyasında güven iklimi sağlamaktadır. İş insanları olarak bizler bu tip saldırıların üretimi, istihdamı, ihracatı etkilemesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesile ile hain gecede şehadet şerbetini içmiş kardeşlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk iş dünyası olarak önümüze çıkan hiçbir engelden yılmıyor 2023 hedeflerimizi de aşmak için azim ve heyecanla çalıştığımızı belirtiyor, millet destanının 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum. " ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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