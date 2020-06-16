Son dakika! STSO Başkanı Eken 2 yıllık görev süresini değerlendirdi Son dakika haberi: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 aylık görev süresince yürütülen çalışmaları düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 aylık görev süresince yürütülen çalışmaları düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda konuşan Eken, 24 aylık süreçte şehre ve oda üyelerine hizmet için mücadele verdiklerini belirtti.

Sivas'ta yapılan her türlü organizasyonda ön sırada yer aldıklarını ve taşın altına ellerini koyduklarını aktaran Eken, haziran ayı meclis toplantısı sonrasında yaşanan olaylara da değinerek şunları kaydetti:

"Ben 19 şirket kurmadım, 2013 yılında kurulan şirketimi şubeleştirdim, bazı meslek dallarında şubeler açtım. Bunu bilmenizi istiyorum, 19 değil 18 şube açıldı. Bu şirketlerim kredi için mi kuruldu deniyor. Bundan sonraki süreç dahil bu şubelerim hiçbir şekilde kredi çekmeyecek. Seçim için mi kuruldu deniyor. Seçim için kuracak olsam tek bir komitede toplarım ya da başkaları üzerine açarım onların yaptığı gibi. Ben bu şehir için yatırım yapmaya değer kazandırmaya devam edeceğim."

Şehrin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Eken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehri dizayn etmeye niyetlenenler unutmasınlar Sivas sevdalıları, bu şehrin çıkar menfaatleri için elini değil gövdesini taşın altına koymaktan çekinmemektedir. Biz, bu şehirde yağmur, çamur demeden, 7/24 sahada olan, tarafsız, objektif, bu memleketin tüm değerlerini bilen, bunları yaşayan ve yaşayacak olan, Sivas için çırpınan emek veren basın mensuplarımızla her zaman yan yanayız, kol kolayız. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışanlar unutmasın, herkes bu şehrin öz evladı, söz konusu Sivas'ın çıkar ve menfaatleri ise bizler basınımız ile en önde oluruz."

Eken, başkanlık görevinde bulunduğu dönemde odada yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA