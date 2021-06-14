Son dakika haberi! Stoltenberg: "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde"
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Son dakika haberi! Stoltenberg: "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde"

Son dakika haberi! Stoltenberg: 'Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: - Stoltenberg: "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkimiz, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en düşük seviyesinde.

- Stoltenberg: "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkimiz, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleridir" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saatler sonra gerçekleştirilecek zirve öncesinde NATO Karargahı girişinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülke liderlerini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Stoltenberg, "İttifakımız için çok önemli bir anda buluşuyoruz. Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağız. Liderler, aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli konuları ele alacak. Rusya ile ilişkimiz, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en düşük seviyede. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleridir. Liderlerin diyalogla birlikte güçlü savunma olmak üzere Rusya'ya yönelik çift yönlü yaklaşımımızı teyit edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

NATO'nun gündeminde Çin'in de bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Çin'i de ele alacağız. İklim değişikliği, silah kontrolü gibi konularda Çin ile ilişki kurmamız gerekiyor" dedi. Stoltenberg, Çin'in artan askeri faaliyetleri ve zorlayıcı davranışlarının NATO'nun güvenliği için bazı zorluklar oluşturduğunu vurgulayarak tüm konuların ittifak olarak birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

Liderlerin bugün NATO 2030 gündemi üzerinde uzlaşacağını da belirten Stoltenberg, konunun ittifak olarak savunmanın nasıl güçlendirileceği ile ilgili olduğunu ifade etti. Stoltenberg, savunma harcamalarının daha da arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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