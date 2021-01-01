Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı

01.01.2021 03:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:08

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.

Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı
Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı
Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı
Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Erol Bulut Güven Yalçın Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 03:08:28. #1.15#
title