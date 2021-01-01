Son Dakika | STOCKHOLM - İsveç'te yüzlerce kişi Kovid-19 önlemlerine uymadan yeni yıl kutladı
01.01.2021 03:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:08
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş