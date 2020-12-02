Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)
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Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)

02.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:29

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki STK temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler STK temsilcilerinin konuşmaları STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2) Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki STK temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler

STK temsilcilerinin konuşmaları STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ordumuz ülkemizin ve milletimizin şerefidir. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir"

Hak-İş Başkanı Arslan: "Ordumuzun ve Bakanlığımızın hak etmediği bu tür ifadelerden dolayı gerçekten çok üzgünüz. Milletimiz inanıyorum ki asla kabul, tasvip etmiyor. Bunun için zatıaliniz, komutanlarımız hiç moralinizi bozmayın. Milletimiz sizinle beraber"

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Soydan: "Türk ordusunu ne satın alacak para ne de o parayı basacak darphane henüz icat edilmedi"

Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)
Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)
Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)
Son dakika: STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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