Son dakika... Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
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Son dakika... Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

15.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:30
Son dakika... Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cimnastik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart 2020 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle iptal edilen seminerin telafi eğitimleri, 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Seminere başvurular, 'e-Devlet' üzerinden 18 Şubat Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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