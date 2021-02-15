Son dakika... Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cimnastik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Step-Aerobik, Pilates Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart 2020 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle iptal edilen seminerin telafi eğitimleri, 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Seminere başvurular, 'e-Devlet' üzerinden 18 Şubat Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er