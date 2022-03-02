Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı

AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı

Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı

Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı

AA / Sergei Mihailicenko - Güncel

Petersburg, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title