Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı
AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.