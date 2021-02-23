Son dakika! Sri Lankalı Müslümanlar, seslerini ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Han'a duyurmak istedi

Son dakika haberler: Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılmasını protesto eden Müslümanlar seslerini, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı İmran Han'a duyurmaya çalıştı.

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılmasını protesto eden Müslümanlar seslerini, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı İmran Han'a duyurmaya çalıştı.

NewsWire'ın haberine göre, Sri Lankalı Müslümanlar, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin cesetlerinin yakılması uygulamasına karşı düzenledikleri gösterilerine, başkent Kolombo'daki devlet başkanlığı binasının önünden başladı.

Pakistan Başbakanı Han'ın, Sri Lanka'da gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaret sırasında düzenlenen gösteride protestocular, "Sri Lanka hükümeti, İmran Han ile görüşmemizden korktu" sloganları attı.

Müslümanlar ayrıca, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve hükümeti, Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılması uygulamasından vazgeçmeye, Müslüman topluluğun temel haklarına saygı duymaya ve onları savunmaya çağırdı.

10 Şubat'ta yapılan açıklamada Müslümanların cenazelerinin gömülmesine izin verileceği açıklanmıştı

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitiren Müslümanların gömülmelerine izin verileceğini belirtmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa'nın söz konusu açıklamasından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. ???????

20 günlük bebek yakıldı

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'de "Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini" öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslümanın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler de Sri Lanka'yı Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılması uygulamasını durdurmaya çağırmıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor.

Ülkede, şimdiye kadar 81 binden fazla Kovid-19 vakası kayda geçerken, virüs nedeniyle 453 kişi hayatını kaybetti.

İnsan hakları örgütleri, cesetleri yakma politikasının, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa liderliğindeki Budist çoğunluk hükümetinin, ülkenin Müslüman toplumuna yönelik sürdürdüğü saldırının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya