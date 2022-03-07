Son dakika... Sri Lanka'nın "en kutsal" fili 68 yaşında öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son dakika... Sri Lanka'nın "en kutsal" fili 68 yaşında öldü

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Sri Lanka'nın

Son dakika haberleri: Sri Lanka'nın "en kutsal" fili olduğuna inanılan "Nadungamuwa Raja"nın 68 yaşında öldüğü bildirildi.

Sri Lanka'nın "en kutsal" fili olduğuna inanılan "Nadungamuwa Raja"nın 68 yaşında öldüğü bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, yaptığı açıklamada, ölen Hint filinin "ulusal hazine" ilan edilmesini istedi.

Açıklamada, gelecek nesillerin kutsal file tanık olması için cenaze töreninin ardından bedeninin doldurulacağı belirtildi.

Kutsal kabul edilen 68 yaşındaki Nadungamuwa Raja'nın ölümünün yasını tutan grubun, dua ederek filin dişlerine dokunduğu görüntüler paylaşıldı.

Nadungamuwa Raja'nın her yıl düzenlenen güzellik yarışmalarında, ateş yutma gösterilerinde kullanılan önemli 100 filden biri olduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra filin, temmuz ve ağustos aylarında Sri Lanka'nın Kandy kentinde düzenlenen Kandy Esala Perahera Festivali'ndeki geçit töreninde çok kez yer aldığı kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Sri Lanka, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
title