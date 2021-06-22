Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
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Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.

- Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

COLOMBO - Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da geçtiğimiz 20 Mayıs'ta yanmaya başlayarak günler sonra batan kimyasal madde yüklü konteyner gemisi MV X-Press Pearl, ülkenin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtı. 25 ton nitrik asit, diğer kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıyan gemiden denize yayılan maddeler kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden olurken, deniz yaşamını da tehlikeye attı. Uswetikeiyyawa sahilinde yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu belirtildi. Çevre bilimciler, ölümlerin doğrudan yangından ve tehlikeli kimyasalların denize salınımından kaynaklandığını ifade etti. Hükümet yetkilileri de ölümlere yol açtığı düşünülen söz konusu nedenlerin "geçici olarak" doğrulandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yaban Hayatı Departmanından bir yetkili, devlet tarafından işletilen 5 laboratuvarda ölü hayvanlar üzerinde incelemeler yapıldığını söyledi. Çevre Bakanlığı yetkilisi Anıl Jasinghe ise, "Geçici olarak bu ölümlerin iki şekilde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Biri ısıdan kaynaklanan yanıklar ve ikincisi de kimyasallar. Bunlar bariz. Ölüm sonrası yapılan incelemeler devam ediyor" diye konuştu. Kaplumbağa Koruma Projesi'nden Itshan Kapurusinghe de kaplumbağa ölümlerinin gemideki yangın ve kimyasallardan kaynaklandığını savundu. Kapurusinghe, ölü kaplumbağaların kanaması olduğunu, kabuklarının belirli kısımlarında yanık belirtileri bulunduğunu ifade etti.

Çevre bilimci Lalith Ekanayake ise yangını ve kimyasalların miktarını göz önünde bulundurarak, "En az 400 kaplumbağanın ölmüş olabileceğini ve ölülerinin denizde batmış ya da derin sulara sürüklenmiş olabileceğini" dile getirdi.

Ne olmuştu?

186 metre uzunluğundaki gemi, Singapur'a gitmek üzere 15 Mayıs'ta bin 486 konteyneri ile Hindistan'ın Hazira limanından ayrılmıştı. 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle Colombo açıklarına demir atan gemide 25 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle gemi mürettebatı tahliye edilmişti. Sri Lanka Hava Kuvvetlerinin ve donanmanın da yer aldığı söndürme çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla Avrupa'dan ve Hindistan'dan yardım gelmişti. 26 Mayıs'ta ise gemide petrol sızıntısı belirtileri olduğu açıklanmış, denize düşen konteynerlerin parçaları kıyıya vurmaya başlamıştı. Alevlerin kontrol altına alındığı 28 Mayıs'ta gemiden gelen beyaz plastik peletler kıyıyı sarmış, sahil şeridi beyaz örtüyle kaplanmıştı. Bunun üzerine Sri Lanka hükümeti, 80 kilometrelik sahil şeridi boyunca balıkçılık faaliyetlerini durdurmuştu. Geminin 2 Haziran'da batmaya başladığı duyurulmuştu.

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu Başkanı Dharshani Lahandapura mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını ifade etmişti. Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğrulamış, ancak geminin yangın çıkmadan önce hem Katar'a hem de Hindistan'a demir atmasına izin verilmediğini belirtmişti.

Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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