Son dakika... Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarına ilişkin davalar görülmeye başlandı

Sri Lanka'da 2019'da kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilgili davaların ilk duruşmaları bugün görülüyor.

Hindistan haber ajansı NDTV'ye göre, Sri Lanka eski Ulusal Polis Şefi, eski Savunma Bakanı ve terör saldırısını düzenlediği düşünülen şüphelilerin yargılanacağı 3 ayrı davada ilk duruşmalar başladı.

Saldırıların gerçekleştirildiği dönem Ulusal Polis Şefi olarak görev yapan Pujith Jayasundara, kendisine yöneltilen 855 cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla ilgili bugün hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatı Ranjith Dehiwala, davayla ilgili 1215 kişilik bir tanık listesi bulunduğunu ancak adı geçen tüm tanıkların ifadeye çağrılmayacağını söyledi.

Dehiwala, müvekkilinin saldırılara kasten yardım ve yataklık etmediğini, saldırılara neden olan bir ihmalde de bulunmadığını savundu.

Eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando da bugün öğleden sonra görülecek duruşmada cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.

Terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen 24 şüphelinin duruşması ise yarın görülecek.

Saldırılarda parmağı olduğu düşünülen 24 kişiye terörle mücadele yasası kapsamında 23 bin 270 suçlama yöneltilmişti.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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