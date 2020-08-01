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Son Dakika | Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Son dakika ekonomi haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1387 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Son Dakika | Spot piyasada doğal gaz fiyatları
01.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:13

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1387 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 16 milyon 121 bin 713 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 23 milyon 719 bin 94 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1387 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 922 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1428 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1345 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 62 milyon 676 bin 388 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 69 milyon 397 bin 968 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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