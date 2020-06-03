Son dakika spor: Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in baba acısı
Son dakika haberlerine göre Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
03.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:31
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA