Son dakika spor: VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi
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Son dakika spor: VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi

10.02.2021 15:30 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:34
Son dakika spor: VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Sadettin KıralVAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 13, Zehra 12, Haak 6, Meliha 1, Milena 13, Gizem (L), Tuğba 5, Gözde 9, MajaÇAN GENÇLİK: Hande 4, Simay 1, Thais 6, Sena 5, Dilan 8, Braga 7, Dilara (L), Simay, MiraySETLER: 25-16, 25-18, 25-12SÜRE:...

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Sadettin KıralVAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 13, Zehra 12, Haak 6, Meliha 1, Milena 13, Gizem (L), Tuğba 5, Gözde 9, MajaÇAN GENÇLİK: Hande 4, Simay 1, Thais 6, Sena 5, Dilan 8, Braga 7, Dilara (L), Simay, MiraySETLER: 25-16, 25-18, 25-12SÜRE: 64 dakika (20', 24', 20')Misli.com. Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-16, 25-18 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Sarı-siyahlıların Kupa Voley'de altı şampiyonluğu bulunuyor.

- İstanbul

Son dakika spor: VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi
Son dakika spor: VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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